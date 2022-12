Kleidung im Wert von 480 Euro hat laut Polizei ein 43-Jähriger am Samstagmittag in einem Textilgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen. Zuvor hatte er die Diebstahlsicherungen fachmännisch entfernt. Der Mann wurde beim Verlassen des Verkaufsraums vom Ladendetektiv gestellt. Daraufhin wollte der Täter mit der Beute flüchten, stieß den Detektiv zur Seite und holte zum Schlag aus. Der Detektiv überwältigte den Täter und übergab ihn der Polizei.