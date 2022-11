Die schönsten Fotomotive aus Ludwigshafen finden derzeit in großformatig gedruckten Kalendern den Weg in Hunderte Wohnungen und Büros. Ausgewählt wurden die Motive von Fans und Besuchern gemeinsam mit der Redaktion der Seite Ludwigshafen.Stadtmarketing im sozialen Netzwerk Facebook. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Unternehmenskommunikation der Marketinggesellschaft Lukom, das bereits seit 2012 allmonatlich Fotogalerien aus eingereichtem Bildmaterial von ambitionierten Hobby-, Amateur- und auch Profi-Fotografen im digitalen Netzwerk veröffentlicht. Schon ab 2013 fanden die besten dieser Aufnahmen des Jahres den Weg in die reale Welt, auf großformatig gedruckten Kalendern.

Eröffnung am 17. November

Mit Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft GAG wurden die Bilder in den zurückliegenden Jahren darüber hinaus auch in Ausstellungen präsentiert. Mit der Rhein-Galerie kam erstmals 2021 ein weiterer Partner ins Spiel. In repräsentativem Format werden dort sämtliche Kalendermotive der Ausgabe 2023 kompakt an einer Wand im Obergeschoss der Ladenzeilen präsentiert. Eröffnet wird die Ausstellung offiziell am Donnerstag, 17. November, 17 Uhr, durch Centermanager Patrick Steidl, GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet sowie Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes.