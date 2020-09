Nachdem der Kaffeeanbieter Tchibo erst Ende der vergangenen Woche über das Aus der Filiale in der Ludwigshafener Rhein-Galerie nach zehn Jahren informiert hatte, steht eine weitere Ladenschließung in dem Einkaufszentrum an: Bäcker Görtz geht. „Wir schließen nach zehn Jahren unser Café in der Rhein-Galerie“, teilte Geschäftsführer Peter Görtz auf Anfrage mit. Am Samstag, 12. September, öffnet die Filiale im hinteren Teil des Erdgeschosses der Mall zum letzten Mal. Bäcker Görtz kündigt stattdessen ein stärkeres Engagement in der Ludwigshafener Innenstadt an: Das Unternehmen will neue Filialen am Berliner Platz und in der Bismarckstraße eröffnen. „Wir wollen als Ludwigshafener Unternehmen hier die Fahne hoch halten und den Veränderungsprozess mit begleiten“, sagt Peter Görtz. Viele weitere Geschäfte in der Rhein-Galerie, die im September ihr zehntes Jubiläum feiert, kündigen in ihren Schaufenstern an, dass sie schließen werden. Die Modegeschäfte Hallhuber und Bonita sind bereits zu.