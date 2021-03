In der Rhein-Galerie zieht das Geschäft wieder an, berichtet Centermanager Patrick Steidl. „Wir sind alle happy, dass es endlich wieder losgeht“, bilanziert er die erste Lockerungswoche nach dem Lockdown. 90 Prozent der Shops seien mittlerweile wieder zurück, so seine Einschätzung. „Und bei den meisten läuft es auch problemlos. Es kann nur vereinzelt zu kurzen Wartezeiten kommen.“

Zwei-Schritte-Taktik

Insgesamt sei das Einkaufszentrum noch nicht an die Besucherobergrenze von errechneten 1303 Menschen angestoßen. „Vielleicht kommen wir am Wochenende in diese Richtung“, sagt Steidl. Reagiert werde in einem solchen Fall in zwei Schritten. „Zunächst machen wir die Zufahrten zu den Parkebenen dicht und dann die Zugänge für Fußgänger.“ So weit kam es aber bislang noch nicht. Von einem „Kaufrausch“ könne deshalb nach der Wiedereröffnung keine Rede sein.