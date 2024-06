Vor 150 Jahren wurden die Grundlagen der heutigen Rhein Fass GmbH & Co KG gelegt. Vom Küferhandwerk, das regionale Brauereien und Winzer mit Fässern versorgt hat, ist das Unternehmen in Friesenheim weit entfernt. Heute geht es um Stahlfässer und Kunststoffgebinde, im Fachjargon IBCs genannt. All das wird bei Rhein Fass gereinigt und rekonditioniert.

Standortleiter Sascha Röper und Jürgen Meier, Geschäftsführer Vertrieb, ist ein gewisser Stolz auf „ihr“ Unternehmen anzumerken. „Wir sind Rekonditionierer,