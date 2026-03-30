Die Reiter des Reit- und Fahrvereins (RFV) Ludwigshafen trauern um ihr Schulpferd „Grace“. Die Ponydame ist nach einer schweren Erkrankung im Alter von 32 Jahren gestorben.

Grace verbrachte ihren Lebensabend zusammen mit dem Araber-Wallach „Ramon“ im Reiterstadion des RFV an der Oggersheimer Semmelweisstraße. „Wir haben mit sehr schwerem Herzen von Grace Abschied genommen,“ berichtete Vereinsvorsitzende Martina Wolf, „es sind bei ehemaligen Reitschülern, Vereinsmitgliedern, Pferdebesitzern und Freunden unseres Vereins viele Tränen geflossen.“ Wie tief die Trauer bei den Oggersheimer Reitern sitzt, geht aus einem interen „Nachruf“ für das geliebte weiße Pony hervor: „Du wirst für immer einen festen Platz in unserem Herzen haben.“

Ponys unzertrennliche Freunde

Die beiden unzertrennlichen Schulpferde „Grace“ und „Ramon“ waren vor etwas mehr als zehn Jahren von einer vorderpfälzischen Familie zum Reit- und Fahrverein gekommen, wo sie wegen ihrer ruhigen Art, Geduld und Sanftmut schnell zu Lieblingen der Reitschüler wurden. „Die beiden Ponys waren stets beste Freunde“, weiß die Vereinschefin Martina Wolf, „sie gingen ein Leben lang Seite an Seite.“

Vor allem die weißfellige Stute „Grace“ habe bei der Reiterausbildung die vielen hundert jungen Eleven ebenso schnell begeistert wie ihr Freund „Ramon“. Deshalb wurden beide auch noch als betagte und „emeritierte“ Schulpferde in ihrem Freigehege oft besucht. Mehrere Vereinsmitglieder und Pferdefreunde spendeten regelmässig für den Unterhalt der beiden weißen Ponys „in Ruhestand“, die vielen Kindern den erstmaligen Umgang mit Pferden ermöglichten.

„Fred“ und „Lady“ folgen als Unterrichtspferde

Der RFV hat rund 200 Mitglieder. Für die reiterliche Ausbildung von Kindern und Jugendlichen hat der Verein derzeit mit „Fred “ und „Lady“ zwei andere Unterrichtspferde als Nachfolger der beiden Senioren. Martina Wolf: „Die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd wird durch diesen Todesfall deutlich – das haben vorher auch viele Insider in dieser Intensität nicht für möglich gehalten.“