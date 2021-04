Reitsport: Der Rexhof in Altrip fristet viele Jahre ein Schattendasein. Doch nach jahrelanger Ungewissheit kauft das Ehepaar Klein aus Schwetzingen einen Teil des Geländes. Ein Rehazentrum für Pferde hat das paradiesische Stück am Rande Altrips wiederbelebt. Sogar in Wien und in der Schweiz kennt man mittlerweile den Rexhof.

Der Brand endete verheerend. Am 9. Dezember 1998 wurde bei einem Feuer das Wohnhaus von Edelgard Rex völlig zerstört. Nicht nur das Gebäude wurde ausgelöscht. Edelgard Rex starb bei dem Brand. 76 Jahre wurde sie. Sie, die den Rexhof gegründet und diesen weit über Altrip hinaus bekannt gemacht hatte. Jahrelang stand der Rexhof leer. Der Charme des Rexhofs jedoch ist nie verschwunden. Er lebt noch heute. „Es ist schwer, diese besondere Atmosphäre hier in Worte zu fassen“, sagt Nicola Klein. Sie hat mit ihrem Mann Wolfgang vor zweieinhalb Jahren zwei Hektar, also die Fläche von zwei Fußballfeldern, des insgesamt 20 Hektar großen Geländes erworben.

Es ist allerdings nicht nur ein Stück Gelände. Der Rexhof ist ein Juwel, ein kleines Paradies im Verborgenen. Am Rande von Altrip, versteckt hinter Feldern und Bäumen, liegt der Rexhof. Er ist der Inbegriff für Pferde. Edelgard Rex hat einen bekannten Reiterhof daraus gemacht. Auch heute geht es um Pferde. Allerdings in einer ganz gezielten Art und Weise. Nicola Klein hat aus dem Rexhof ein Pferdezentrum für Prävention und Rehabilitation gemacht. „Kernpunkt“ heißt es und wirbt mit Fachbegriffen wie unter anderem: Aquatrainer, Equikinetik, Equissage, Kinesio-Taping. „Ein Pferd ist ein Organismus und kein Mechanismus“, sagt Nicola Klein: „Ein Pferd braucht daher Ruhephasen, aber auch einen kraftvollen Körper. Training und Turniersport zehren den Pferdekörper aus.“

Pferde mit Wert eines Einfamilienhauses

Auf dem Rexhof sollen die Pferde in idyllischer Umgebung Kraft und Energie tanken. Pferde, die operiert wurden, werden wieder fit gemacht. 18 Paddock-Boxen stehen zur Verfügung – mehr will Klein nicht. Denn jedes Pferd braucht ganz viel Aufmerksamkeit – von ihr und ihrer Mitarbeiterin. „Die Pflege geht rund um die Uhr“, betont Klein. Mit ihrer ständigen Präsenz kann Nicola Klein auf Eventualitäten reagieren. Denn die Schwetzingerin will nichts dem Zufall überlassen. Die staatlich anerkannte Physiotherapeutin der Humanmedizin und Pferdepyhsio- und Reha-Therapeutin hat nämlich Pferde in ihrer Obhut, die schon einmal den Wert eines Einfamilienhauses haben können oder für andere die Existenzgrundlage bilden. Das können Pferde sein, die bei einem Grand-Prix, also Top-Turnieren, starten. Mehr will Klein nicht verraten. Denn auch für Tiere gilt Datenschutz. „Wir veröffentlichen aus diesem Grund auch keine Fotos von diesen Pferden auf Facebook“, sagt sie. Letztendlich haben auch die Pferde ein Recht auf Privatsphäre.

Doch Sonja Rasch ist bereit die Geschichte ihres Pferdes zu erzählen. Sie kommt aus Eberbach und besucht gerade ihr 17 Jahre altes Pferd. „Samurai“ hätte beinahe eingeschläfert werden müssen. Er konnte kaum noch aufstehen, erzählt Rasch. Verschleiß, Arthrose im Sprunggelenk, eine Knie-OP hatten dem erfolgreichen Westernreitpferd zugesetzt. „Eine Tierklinik in Brandenburg gab ihm eine 50:50-Überlebenschance“, sagt Rasch. Sie brachte das Pferd zu Nicola Klein. Als sie Wochen später sah, wie „Samurai“ an der Longe lief, war sie sprachlos. „Heute kann ich ihn wieder reiten“, sagt Rasch stolz.

Es ist aber nicht das bloße Abgeben an Klein auf dem Rexhof, was die Pferde wieder gesunden lässt. Es ist das Programm, die Therapie, die dahintersteckt. „Jedes Pferd bekommt einen individuellen Plan“, sagt Klein: „Dieser wird täglich überarbeitet, da der Plan den Fortschritten angepasst wird.“ Auf dem Rexhof hat Klein ein hochmodernes Rehazentrum aufgebaut. Da wird unter anderem mit Laser gearbeitet, mit Akupunktur, mit einem Laufband, einem Solarium, einer Vibrationsplatte oder einem Aquatrainer. Der Aquatrainer verbessert unter anderem die Muskulatur. „Ich kann im Aquatrainer ein Intervall-Training für die Pferde absolvieren“, sagt Klein, „allerdings braucht es dazu geschulte Kräfte, denn es darf nicht zu einer Fehlbelastung kommen.“ Wie beim Menschen braucht das Pferd gezielte Reize, Ruhephasen, neue Trainingsimpulse. Das alles muss genau abgestimmt sein, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Die Idylle auf dem Rexhof kommt den Pferden dabei zugute. Sie empfinden das intensive Training nicht als Stress, sagt Klein, die dadurch schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu den Pferden aufbauen kann.

Eigenes Futter zusammengestellt

Dazu kommt zudem eine gezielte Ernährung. Klein hat gemeinsam mit einem Hersteller hochwertiges Futter entwickelt. „Beim normalen Basisfutter mangelt es oftmals an allen Ecken und Enden“, bedauert sie. Mit dem selbst entwickelten Futter werde das Pferd laut Klein optimal mit Vitaminen, Aminosäuren und Mineralien versorgt. Und: Die Pferde dürfen regelmäßig auf die Koppel, dort grasen, chillen und soziale Kontakte pflegen, sagt Klein.

Der Rexhof ist für die Geschäftsidee von Nicola Klein der ideale Ort. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aus Österreich, der Schweiz kommen auch manche Kunden.