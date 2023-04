Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ludwigshafener AfD-Kreisverband hat einen neuen Vorsitzenden: Am Dienstagabend ist Stadtrat Manfred Hartinger (76) bei einer außerordentlichen und nicht-öffentlichen Versammlung in Frankenthal an die Spitze der Partei gewählt worden. Er folgt auf Timo Weber (42), der keinen Rückhalt mehr im Vorstand hatte.

Sechs Mitglieder des neunköpfigen Vorstands waren zuletzt zurückgetreten, weil sie mit dem Führungsstil von Weber, seinem Stellvertreter Joachim Klingmann sowie Timo Böhme (Landtagsabgeordneter