Das 20. Herbst- und Stadtteilfest in der Ernst-Reuter-Siedlung in der Gartenstadt – rund um die Sachsenstraße 56 – findet am Samstag, 28. September, 12 bis 18 Uhr, statt.

Veranstalter ist das Netzwerk Ernst-Reuter-Siedlung. Eingeladen sind alle Bewohner des Quartiers. Die offizielle Eröffnung durch Wolfgang van Vliet, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft GAG, und Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) ist um 12.15 Uhr.

1000 Gäste im Vorjahr

Neben den Schulen und Kindergärten sind wieder viele weitere Einrichtungen und zahlreiche Ehrenamtliche beteiligt, kündigt die Stadtverwaltung an. Auf der Bühne und dem Gelände der Evangelischen Jugendfreizeitstätte stellen sie ein durchgehendes Bühnenprogramm und viele Spiel- und Bastelangebote auf die Beine. Leckere Speisen, Getränke, Kaffee, Kuchen und vieles mehr gibt es an den Ständen vor der Wiese. Im vergangenen Jahr bevölkerten rund 1000 Gäste das Fest.