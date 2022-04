Krieg ist was ganz Schlimmes. Aus der Ukraine fliehen derzeit viele Familien vor Bomben und Zerstörung. Das Land wird von der russischen Armee angegriffen. Dass auch Kinder diesen Menschen in ihrer Not helfen können, beweisen Mädels und Jungs der Ernst-Reuter-Grundschule in der Gartenstadt.

Wie deren Lehrerin Petra Craca mir berichtet hat, beschäftigen die traurigen und erschütternden Bilder und Nachrichten aus der Ukraine auch die Klasse 2a. Den Kindern sei schnell klargewesen, dass sie selbst aktiv werden, helfen und spenden möchten, erzählt ihre Lehrerin.

In welcher Form, darüber sei gemeinsam im wöchentlichen Klassenrat abgestimmt worden. Die Mädchen und Jungen entschieden sich für eine große Waffelbackaktion für die ganze Schule, um Geld für die Ukraine-Hilfe zu sammeln. Fortan sei eifrig geplant, organisiert und auch Eltern seien dafür dafür eingespannt worden. Am 1. April war es dann soweit: Mit der Unterstützung von engagierten Mamas und Papas sowie den 21 Kindern der 2a seien in vier Schichten insgesamt 260 Waffeln gebacken und verkauft worden. Eine Waffel kostete einen Euro, zusätzlich konnte noch gespendet werden.

Oskar leert seine Spardose

Einer der großzügigen Spender war beispielsweise der achtjährige Oskar, der sich kurzerhand entschieden hatte, nicht weiter für einen Spielzeugtraktor zu sparen, sondern den Inhalt seiner Spardose – immerhin 47,50 Euro – für die Kinder in der Ukraine zu spenden. So kam unterm Strich der grandiose Betrag von 500 Euro zusammen. Die Lehrerin sagt: „Die Klasse 2a und die gesamte Ernst-Reuter-Grundschule sind stolz auf diesen Betrag, der einer Hilfsorganisation für die Ukraine übergeben wird.“ Und ich, der Zeitungsbiber, bin auch mächtig stolz auf euch. Das habt ihr wirklich klasse gemacht!

Drei ukrainische Kinder an der Schule

Wie mir Petra Craca weiter erzählt hat, besuchen mittlerweile drei ukrainische Flüchtlingskinder die Ernst-Reuter-Grundschule. Ein Junge aus der Ukraine habe gleich an seinem vierten Tag in der deutschen Schule beim Waffelbacken fleißig mitgeholfen. Seine leuchtenden Kinderaugen haben der Klassenlehrerin gezeigt, dass dieser Schultag auch für ihn und die gesamte Schulgemeinschaft ein besonders schöner Tag war. Und ein Beispiel dafür, was gelebte Solidarität bedeutet.