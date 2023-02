Unfall auf dem Weg zur Ersten Hilfe: In Oppau ist am Montag ein Rettungsfahrzeug im Einsatz mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei weiter mitteilte, prallte der Wagen mit Blaulicht gegen 17 Uhr an der Kreuzung Friedrich-, Schinkel- und Jahnstraße mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammen. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte zunächst frontal gegen einen Baum und stieß schließlich gegen einen parkenden BMW. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden.