Ein Zweiradfahrer ist am Mittwochmorgen in Rheingönheim gestürzt. Der 52-Jährige verletzte sich und sollte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während die Sanitäter den Verletzten versorgten und transportfähig machten, streifte ein 49-Jähriger mit seinem Auto den mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße stehenden Rettungswagen. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 1250 Euro, wie die Polizei weiter mitteilte.