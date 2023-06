Ein Rettungswagen musste laut Polizei am Dienstag gegen 11 Uhr seine Einsatzfahrt in Mannheim wegen der rücksichtslosen Fahrweise eines Autofahrers abrupt beenden. Der Wagen transportierte einen Patienten und fuhr mit eingeschaltetem Martinshorn sowie Blaulicht in der Neckarauer Straße. Auf Höhe der Angelstraße bildete sich eine Rettungsgasse. Kurz davor überholte ein unbekannter Pkw-Fahrer den Rettungswagen. Somit war es diesem nicht mehr möglich, in die Gasse einzufahren. Er kollidierte mit einem Mercedes. Der Verursacher flüchtete.

10.000 Euro Schaden

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Für den Patienten wurde ein Ersatzfahrzeug angefordert. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit schwarzer oder dunkelblauer Lackierung handeln. Das Fahrzeug soll eine Zulassung aus Kusel gehabt haben. Hinweise an die Ermittler: Telefon 0621 174-4222.