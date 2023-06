Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An einer großen Katastrophenschutzübung von Stadtverwaltung und BG Klinik haben sich am Samstag über 300 Personen beteiligt. Das Szenario: eine Explosion am Eingang eines öffentlichen Gebäudes. Rund 100 medizinische Kräfte hatten die Aufgabe zu bewältigen, auf einen Schlag zahlreiche Verletzte zu versorgen. 40 Statisten spielten die „Opfer“.

Ziel der vom städtischen Katastrophenschutz und der BG Klinik organisierten Großübung war es, die Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen zu trainieren und