[Aktualisiert 12.34] Wegen eines medizinischen Notfalls ist am Montagvormittag ein Rettungshubschrauber am Ludwigsplatz in der Ludwigshafener Innenstadt gelandet. Die Flugmaschine brachte einen Notarzt zu einem Notfallpatienten. Nach Angaben der Integrierten Rettungsleitstelle war das „Lufttaxi“ der schnellste Weg, um den Mediziner zu dem Patienten zu bringen, da andere Notärzte auf dem Boden schon anderweitig im Einsatz waren. Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Nähere Angaben zu dem medizinischen Notfall gab es mit Verweis auf den Datenschutz des Patienten nicht.