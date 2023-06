Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Mannheim-Rheinau haben sich mehrere Personen schwere Verletzungen zugezogen, darunter eine 13 Jahre alte Person. Deren Geschlecht war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei missachtete der Fahrer eines Opel die Vorfahrt eines Porsche-Fahrers, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Opel sei an den Zaun einer Firma geprallt. Die 13-jährige Person sei zwischen Pkw und Zaun eingeschlossen gewesen, hieß es weiter. Die Feuerwehr musste sie befreien. Die Insassen des Autos des Unfallverursachers sind laut Polizei ebenso „nicht unerheblich verletzt“ worden wie Fahrer und Beifahrer des Sportwagens. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfallverursacher soll unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Die Verkehrssperrungen konnten kurz nach 17 Uhr wieder aufgehoben werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro.