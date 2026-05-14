Zu einem Unfall mit mehreren Autos ist es am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Mannheim-Sandhofen gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß auf der B44 ein Mercedes mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer fuhr auf der linken von zwei Spuren in Richtung Sandhofen und kam zwischen den Kreuzungen Bürstadter Straße und Viernheimer Weg aus unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn ab. Der Chevrolet eines 31-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen daneben in gleicher Richtung fahrenden Skoda, dessen Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Chevrolet-Fahrer erlitt schwere Verletzungen; ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die B44 war zur Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr gesperrt. Alle Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizei lag der Schaden bei rund 30.000 Euro.