Zu einem Randalierer in einem Krankenhaus ist die Polizei am Mittwochnachmittag gerufen worden. Ein betrunkener 66-Jähriger war dort zuvor mit dem Krankenwagen hingebracht worden und hatte zwei Mitarbeiter des Rettungsdiensts während der Fahrt bedroht und beleidigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 66-Jährigen 2,39 Promille. Da er sich weiter aggressiv zeigte, musste er laut Polizei in Gewahrsam bleiben.