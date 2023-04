Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Fußgönheim hat den Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga geschafft. Auf den letzten Drücker, in der Nachspielzeit. Mit respektablen 19 Punkten aus zehn Partien in der Abstiegsrunde zog das Team den Kopf aus der Schlinge. Großen Anteil am Erreichen des Ziels hat der neue Trainer Fisnik Myftari.

Das letzte Saisonspiel gegen den TuS Hohenecken war ein Spiegelbild der Serie. Ein Auf und Ab, ein Hoffen und Bangen. Als heftiger Regen Schiedsrichter Moritz dazu zwang, die Partie kurz vor