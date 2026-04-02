Nach zehn Jahren Pause gibt es am 14. Juni wieder einen Rettichfestumzug. Dafür sollen die Straßen entsprechend geschmückt werden.

Rund 60 Zugnummern erwartet die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben beim Rettichfestumzug im Juni. Während sich Vereine, Kitas, Schulen und Betriebe mit ihren Gruppen vorbereiten, laufen auch beim Stadtmarketing die Planungen für das Fest rund um den Waldfestplatz auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang richtet die Stadt einen besonderen Appell an die Schifferstadter. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) ruft dazu auf, das Stadtgebiet festlich zu dekorieren.

„Ob Stadtfahne oder Rettichfestfahne – helfen Sie uns, Schifferstadt in unseren Stadtfarben erstrahlen zu lassen! Das schafft Heimatverbundenheit und setzt ein eindrucksvolles Zeichen für Gemeinschaft und Freude“, wird die Bürgermeisterin in einer Pressemitteilung zitiert. Ziel sei es, die Route des Umzugs in ein festliches Fahnenmeer zu verwandeln.

Der Umzug nimmt heuer eine andere Strecke. Aufstellung erfolgt in der Mannheimer Straße. Von der Kreuzung zur Bahnhofstraße aus zieht geht es über die Kirchenstraße am Rathaus vorbei, weiter durch die Burgstraße und die Speyerer Straße bis zum Kreisel in der Nähe des Südbahnhofs. Nach einer Strecke von rund 2,2 Kilometern findet der Umzug dort seinen Abschluss.

Wer sein Haus schmücken möchte, kann die Fahnen noch bis 1. Mai beim Stadtmarketing bestellen. Die Flaggen haben eine Größe von 75 mal 220 Zentimetern und kosten 35 Euro ohne Holzstab oder 45 Euro inklusive Stab. Bestellungen beim Stadtmarketing unter Telefon 06235 44 125 oder per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de.