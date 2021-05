Der Verein „Respekt: Menschen!“ setzt sich dafür ein, dass der 16-jährige Flüchtling Thar in Ludwigshafen bleiben darf und die Eltern und Geschwister des Jungen nach der Abschiebung nach Armenien wieder in die Chemiestadt zurückkehren können. Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Brigitte Eckhardt und Doris Treber, erklären, dass Thar ebenso wie seine Familie abgeschoben werden sollte, bevor der Jugendliche zehn Wochen später einen Anspruch auf einen gesicherten Aufenthalt als gut integrierter Jugendlicher gehabt hätte. Deutschland brauche den Zuzug junger Menschen, um den Arbeitskräftebedarf zu decken, meinen Eckhardt und Treber. „Da wäre es logisch, dass Thar, der schon Deutsch kann, fleißig, ordentlich und tüchtig ist, hier bleiben kann um seine Ausbildung zu machen.“ Auch seine Geschwister könnten sich hier entwickeln, lernen und später arbeiten, wenn sie hier aufwachsen könnten, argumentieren die Sprecherinnen des Vereins, der sich für Geflüchtete in Ludwigshafen engagiert. Eckhardt und Treber kritisieren die Stadtverwaltung: Nach der Familie von Thar seien noch weitere Familien mit Kindern aus Ludwigshafen abgeschoben worden. „Wir erwarten, dass Thar seinen Aufenthalt als gut integrierter Jugendlicher oder zumindest eine Ausbildungsduldung bekommt. Wir halten es für richtig, dass seine Familie wieder zurückkommen kann“, betonen die Vereinsvorsitzenden. Thars Familie war, wie mehrfach berichtet, Ende März nach Armenien abgeschoben worden. Der 16-jährige Sohn flüchtete, als die Familie von der Polizei zum Flughafen gebracht wurde, und war mehrere Wochen untergetaucht, bevor er sich in der vergangenen Woche wieder bei Vertrauten meldete.