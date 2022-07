Nach Ansicht der Flüchtlingsinitiative „Respekt Menschen“ hat die Anzahl der Abschiebungen in Ludwigshafen mit 32 im vorigen Jahr durchaus das Vor-Corona-Niveau erreicht. Dabei hätte eigentlich die Anzahl der Abschiebungen sinken sollen, weil ja nach 2015 die Zahl der aufgenommenen Asylbewerber kontinuierlich gesunken ist. Wie die Initiative in einer Stellungnahme zum Artikel „Noch nicht auf Vor-Corona-Niveau“ weiter ausführt, seien Abschiebungen für die Betroffenen ein schwerer traumatisierender Eingriff.

„Nächtlicher Überfall“

Abschiebungen würden nicht „von der Polizei begleitet“, sondern würden in einem „nächtlichen Überfall“ auf die Familien und mit nur etwa einer Stunde Zeit zum Packen durchgesetzt. Vorhandenes Geld müsse abgegeben werden bis auf 50 Euro pro Person. Alles andere werde einbehalten für die sehr hohen Kosten der Abschiebung. Der Begriff „Rückkehrgespräch“ umschreibe den Umstand, dass die Abschiebung angedroht wird, wenn die Person nicht „in der nächsten Zeit“ ausreist. Rückkehrhilfen gebe es nur in geringem Umfang. Die Anzahl von Abschiebungen sei keine Leistung. „Sollen wir stolz sein auf diese große Zahl von Unglück für die Betroffenen? Nein! Auch die Ausländerbehörde Ludwigshafen könnte sich bemühen, die Zahl der Abschiebungen zu verringern. Das hat mit Corona nichts zu tun. Sondern mit dem Bemühen, den geflüchteten Menschen, wenn irgend möglich, eine Chance zu geben“, so die Initiative.