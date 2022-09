Das letzte Geleit für einen Ludwigshafener Ehrenbürger: Am Donnerstag um 11 Uhr ist das Requiem für den ehemaligen Stadtdekan Monsignore Erich Ramstetter in der Kirche St. Josef. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Friedhof in Friesenheim. Ramstetter, den eine enge Freundschaft mit dem früheren und 2017 verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) verband, war am 16. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die am Donnerstag krankheitsbedingt fehlen wird, würdigte Ramstetter als „Kirchenrepräsentanten mit Leidenschaft und Sachverstand“. Mit ihm habe die Stadt eine sozial engagierte Persönlichkeit, einen aufrechten Theologen und Demokraten verloren.