Die beiden Windräder südlich von Dannstadt-Schauernheim sollen durch neue, größere ersetzt werden. Im November beginnen die Arbeiten, informiert Wiwi Concept.

Das Unternehmen Wiwi Consult GmbH & Co. KG aus Mainz hat in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats Dannstadt-Schauernheim die Kommunalpolitiker auf den neuesten Stand des sogenannten Repowering-Vorhabens der Windräder in der Gemarkung gebracht. Dabei sollen die beiden bestehenden Windenergieanlagen durch leistungsstärkere Neuanlagen ersetzt werden, erläutert die Verwaltung. Das Vorhaben sei inzwischen weit fortgeschritten und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Unter Repowering versteht man den Austausch älterer Windenergieanlagen gegen moderne, leistungsfähigere, aber auch größere Modelle. In Dannstadt sind es zwei Anlagen des Typs Kenersys K100 aus dem Jahr 2010, die dem Neubau weichen sollen. Als Ersatz sind zwei Anlagen des Typs Vestas V172 vorgesehen, jede mit einer Nennleistung von 7,2 Megawatt und einer Nabenhöhe von 175 Metern. Das Vorgängermodell hatte eine Nabenhöhe von 135 Metern und eine Nennleistung von 2,5 Megawatt. Das neue Modell stellt also gegenüber den Bestandsanlagen eine erhebliche Steigerung der Energieerzeugungskapazität dar, erläutert das Unternehmen.

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt sind bereits geschaffen, informiert die Verwaltung. Im Juli 2025 erteilten die zuständigen Behörden die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Diese Genehmigung ist an eine Bedingung geknüpft: Die beiden Altanlagen müssen vor der Inbetriebnahme der neuen Windräder vollständig rückgebaut werden. Im September 2025 erhielt das Projekt zudem einen Zuschlag im Rahmen der bundesweiten Ausschreibungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz durch die Bundesnetzagentur. Damit ist die wirtschaftliche Grundlage des Vorhabens gesichert.

2028 sollen die neuen Windräder rotieren

Aktuell befindet sich das Projekt in der Abschlussphase der Finanzierung und Vermarktung. Parallel dazu werden die Infrastrukturmaßnahmen, die für den Bau der neuen Anlagen notwendig sind, in Abstimmung mit dem Anlagenhersteller konkretisiert. Laut aktuellem Zeitplan sollen ab November 2026 zunächst die Zuwegungen ertüchtigt werden, um den Rückbau der Altanlagen logistisch vorzubereiten, informierte das Unternehmen. Ab Anfang 2027 beginnt dann der eigentliche Abriss der bestehenden Anlagen – einschließlich der Sprengung der Betontürme. Im Anschluss daran soll unmittelbar mit dem Bau der neuen Windräder begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 geplant.

Im Anschluss an die Präsentation hatten die Ratsmitglieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich weitergehend über das Projekt zu informieren. Die Ratsmitglieder ließen sich unter anderem erläutern, wie die Sicherheit für die Bürger während der Sprengung gewährleistet wird. Die Ortsgemeinde begleitet das Vorhaben und wird regelmäßig über den Stand der Arbeiten informiert werden.