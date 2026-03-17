Im Repair Café in der Mannheimer Christuskirche wird am Samstag wieder gemeinsam repariert. Ehrenamtliche erklären dazu jeden Schritt – Kaffee und Kuchen gibt es dort auch.

Das kostenlose Repair Café im Saal der Christuskirche wird am Samstag, 28. März, von 11 bis 14 Uhr unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ zur Anlaufstelle für Defektes. Ein Team aus zehn bis zwölf Ehrenamtlichen schaut sich mitgebrachte Geräte und Gegenstände an, tüftelt mit den Besuchern und erklärt dabei, wie eine Reparatur gelingt.

Die Besucher bringen pro Termin rund 40 Gegenstände zur Reparatur mit, teilt die evangelische Kirche in Mannheim mit. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es Kaffee, Tee und Kuchen und die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.

„Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Deshalb erklären wir bei den Reparaturen, was wir machen“, sagt Fabian Müller, der von Anfang an dabei ist und 2021 die Leitung übernahm. Inzwischen hat er die Abläufe und Organisation des Repair Cafés von Papierform auf digital umgestellt: Jedes Reparatur-Anliegen wird in einer App aufgenommen. So hat er einen Überblick über die Reparaturen und die Erfolgsquote. Bei rund 50 Prozent ist das Gerät anschließend wieder funktionstüchtig.

Der folgende Termin ist für Samstag, 16. Mai, von 11 bis 14 Uhr angekündigt.