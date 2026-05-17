Aus Ärger wird Aufbruch: Das Repair-Café gibt kaputten Dingen und Ideen eine Chance. Das Schifferstadter Angebot lockt viele Menschen an und hat nun einen Preis gewonnen.

Die Straßners aus Mutterstadt kommen als enttäuschte Käufer eines teuren Staubsaugers. Der Hersteller warb mit starker Leistung bei kabellosem Betrieb. Doch die Freude währte nicht lange: Die Akkus lassen sich nicht mehr laden. „Und das gleiche Gerät meiner Freundin hat dasselbe Problem“, sagt Karin Straßner. Das Schifferstadter Repair-Café finden sie eine tolle Idee.

Am Eingang der Halle, die sonst der Musikschopp des Jugendtreffs ist, sitzt Frank Schmitt am „Empfang“. Bei ihm stellen sich die Hilfesuchenden mit ihren Problem-Geräten vor. Schmitt notiert Marke, Modell und die Problembeschreibung. Dazu gehört auch ein Haftungsausschluss, den die Gerätebesitzer vor dem Reparaturversuch unterschreiben müssen. Denn obwohl die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Repair-Cafés gute technische Kenntnisse und Erfahrung haben, meist sogar beruflich mit Geräten und Technik zu tun hatten, können Reparaturen auch ohne das gewünschte Ergebnis enden.

Großer Zuspruch

Schmitt ist der ehrenamtliche Umweltbeauftragte der Stadt. Er gab Anfang 2024 den Anstoß, und seitens der Stadtverwaltung stieg Klimaschutzmanagerin Elisa Jung in das Projekt ein. Gemeinsam holten sie ein Team von ehrenamtlichen Tüftlern und Bastlern zusammen. Bei der Eröffnung im August 2024 wurde das erste Repair-Café geradezu überrannt. Und nach wie vor ist der Zuspruch da. Wie die Straßners kommen auch Leute aus Nachbargemeinden.

Die Reparateure arbeiten ehrenamtlich, freuen sich aber über Spenden, aus denen dann Verbrauchsmaterial und eventuell noch nötiges Werkzeug gekauft werden. Es ist aber nicht so, dass die Gerätebesitzer einfach etwas abgeben, was dann kostenfrei repariert wird. Die Fachleute machen sich zusammen mit den Hilfesuchenden ans Werk – erklären, wie sie das Problem angehen, was möglich ist, welche Teile gebraucht werden, was das kostet und ob sich die Reparatur lohnt.

Dabei geht es nicht nur um Geräte, denen die Helfer neues Leben oder neuen Glanz geben: Eine große Holzstatue von Bier-König Gambrinus mit Brüchen und Rissen hat Karl-Peter Kopping, einer der Ehrenamtlichen, so hergerichtet, dass sie wie neu aussieht. Auch andere, nicht-technische Sachen versuchen die Helfer wieder in Ordnung zu bringen.

Preisgeld fließt in Ausstattung

2024 zeichnete bereits die Stiftung nebenan.de das Repair-Café mit 1000 Euro aus, jetzt kommen Lob und Geld aus Mainz: „Nachhaltig leben im Alltag“ ist die Kategorie eines Ideenwettbewerbs, den das Umweltministerium für Kommunen ausgeschrieben hat. Schifferstadt hat mit dem Projekt Repair-Café teilgenommen und ist gemeinsam mit den Städten Landau, Ingelheim und Ludwigshafen ausgezeichnet worden. 7000 Euro Preisgeld dürfen Frank Schmitt und Elisa Jung entgegennehmen. Gemeinsam mit dem Team wollen sie das Geld in die Ausstattung des Repair-Cafés investieren und das Konzept weiter entwickeln.