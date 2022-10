Ein Unbekannter hat laut Polizei am Dienstag um 15.30 Uhr einen Rentner um mehrere Hundert Euro betrogen. Der Täter klingelte an der Tür des Geschädigten, gab sich als dessen Nachbar aus und bat um Geld, das ihm der Senior aushändigte. Der gesuchte Mann ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und trägt einen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung und eine Herrenumhängetasche. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.