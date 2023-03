Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Aufwand ist beträchtlich, der Nutzen noch nicht absehbar: Der Weg ist jedenfalls freigemacht für eine vorübergehend günstige Nutzung von Bussen und Bahnen. Vor Ort wird die Werbetrommel nicht groß gerührt für das Neun-Euro-Ticket.

Wie komme ich an ein Neun-Euro-Ticket?

Die Monatskarte kann konventionell an einem Fahrkartenautomaten oder in einer Verkaufsstelle gekauft werden. Digital geht das über