Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass es Frauen möglich ist, eigenständig ein Solarmodul zu installieren, hat ein Workshop am Freitag in der Melanchthonkirche in der Innenstadt gezeigt.

Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Frauen für Energiewende“ haben das Netzwerk „Energiewende jetzt“ und „SoLocal Energy“ das Thema sowohl in der Theorie als auch beim