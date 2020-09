Unter dem Motto „Rent ä Kerweborsch“ möchte der Friesenheimer Kerweborsch Michael Stein an die wegen Corona ausgefallene Kerwe erinnern, wie Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) informiert. Frei nach der Devise „Können sie nicht zur Kerwe, kommt die Kerwe zu Ihnen“ möchte Stein mit dem Musiker Peter Arnold am ursprünglichen Kerwe-Wochenende in Friesenheimer Lokalen einem kleinen Vortrag anbieten. Wenn es Gastronomen gibt, die sich dafür interessieren, können sie sich direkt an Michael Stein wenden. E-Mail an gastro.stein@hotmail.de.

Kerwekranz wird aufgezogen

Gestartet werden soll – je nach Resonanz – am Freitag, 25. September, ab 19 Uhr in der Brasserie 2017 in der Sternstraße. Des Weiteren wird Robert Donhauser mit den „Schoppesänger“ gegen 17 Uhr einen Kerwekranz aufziehen, der laut Henkel zweierlei Dinge symbolisieren soll: „Schade, dass die Kerwe ausfällt. Aber auch Optimismus, dass es weitergehen wird.“