Beim Thema Impfen ist den Bürgern in dieser Pandemie vieles nicht gut erklärt worden, sagt Virologe Joachim Hauber, der seit kurzem in Ludwigshafen lebt. Der 66-Jährige hat jahrelang das Hamburger Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie geleitet und warnt im RHEINPFALZ-Gespräch vor neuen Virusmutationen. Wenn sich das Coronavirus in einer großen Population von Ungeimpften rasend schnell ausbreiten könne, erhöhe das auch die Mutationsrate. „Im schlechtesten Fall entsteht eine neue Coronavirus-Variante, die so infektiös ist wie Omikron und so krankmachend wie Delta“, sagt Hauber.

Dem von Impfskeptikern oft angeführten Argument, die neuen Impfstoffe seien viel zu schnell zugelassen worden, setzt er entgegen: „Es ist tatsächlich richtig, dass die Impfstoffentwicklung in dieser Pandemie sehr schnell war, aber dafür gab es auch sehr gute Gründe.“

