Unbekannte haben zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen einen auf einem Parkplatz in der Saarburger Straße ( Oggersheim) abgestellten Renault Scenic im Wert von zirka 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, war bereits in der Nacht zuvor auf dem gegenüberliegenden Gelände eines Autohändlers ein dort abgestelltes Abschleppfahrzeug aufgebrochen worden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.