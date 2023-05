Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit rund 330.000 Besuchern und den Klängen der Bands Zeitlos, BUZZ, Silke Hauck und Senza Limiti endete am Sonntag die 31. Auflage des Mannheimer Stadtfestes. „Die Schablone für die Veranstaltung passt“, erklärte Referent Oliver Althausen in Vertretung von Bürgermeister Michael Grötsch. Was sich dennoch ändern soll.

Die nüchternen Zahlen lesen sich beeindruckend. „Die große Besucherzahl trotz der Buga spricht ihre eigene Sprache“, freute sich Althausen. Zumal am Pfingstwochenende