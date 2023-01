Über 162.000 Euro sind diesmal im Spendentopf gelandet. Seit 50 Jahren werden durch die Aktion 72 unschuldig in Not geratene Ludwigshafener unterstützt. Vorsitzender Ulrich Alter zeigte sich überwältigt von dem Ergebnis im Jubiläumsjahr.

Die Aktion 72 arbeitet mit Institutionen wie Diakonie oder Caritas sowie Hilfsvereinen und Selbsthilfegruppen zusammen, die Fälle an sie herantragen. „Das sind erfahrene Leute, die wissen, wo und wie wir helfen können. Wir sind ja nur ehrenamtliche Laien – wir bekommen von diesen Akteuren ein tolle Unterstützung“, sagt Ulrich Alter. Die Bedürftigen bekommen kein Bargeld sondern Sachgutscheine – dadurch werde gewährleistet, dass die Spenden zielgerichtet vor Ort eingesetzt werden können.

Das kann mal nur eine Fahrkarte für arme Menschen sein, oder auch eine Kostenbeteiligung an einem neuen Kühlschrank oder für eine Brille. Unterstützt wird auch die Aufklärungsarbeit für Angehörige von Demenzkranken. Bei der Ökumenischen Sozialstation Ludwigshafen fließt das Geld zum Beispiel in Spiele für die Tagespflege der Patienten. Dank der Spenden können auch im Frauenhaus Zimmer renoviert oder Spielsachen für Kinder angeschafft werden. Wohin die Spenden fließen, das zeigt die RHEINPFALZ in ihrer jährlichen Berichterstattung über die Aktion, die sie seit Jahrzehnten als Partner begleitet. Dieses Mal wurden rund 80 Fallbeispiele veröffentlicht. Zum 28. Mal fand in der Adventszeit die Spendenaktion gemeinsam mit der RHEINPFALZ statt.

Hilfe in Krisenzeiten

„Krisen und persönliche Notsituationen passieren direkt vor unserer Haustür – und nicht nur weit weg irgendwo in der Welt. Ich glaube, es ist den Spendern wichtig, dass sie etwas Gutes tun für die Menschen in der Region. Es wird hier vor Ort geholfen – das ist ein ganz wichtiger Punkt“, sagt der Aktionschef. Er ist mit dem diesjährigen Spendenergebnis sehr zufrieden: „162.360 Euro ist ein toller Betrag vor dem Hintergrund der Preissteigerungen für die Menschen.“ Im Vorjahr waren 161.798 Euro zusammengekommen. In fünf Jahrzehnten sind mittlerweile rund 3,5 Millionen Euro zusammengekommen. „Das ist eine unvorstellbare Summe. So lange wir alle fit und gesund bleiben, werden wir weitermachen“, sagt Ulrich Alter.

Zwischen 1500 und 1700 Einzelspender beteiligen sich jedes Jahr an der Aktion in der Weihnachtszeit. Diesmal waren es 1580 Einzelspender, etwas weniger als im Vorjahr (1645). „Dafür wurde mehr gespendet. Wir haben gehofft, dass in der Krise mehr gespendet wird von denen, die sich das leisten können“, bilanziert Alter. Es gebe mittlerweile auch Firmen und Stiftungen, die mit Spenden unterstützen.

Das Team der Aktion 72 arbeitet ehrenamtlich, kümmert sich ums Spendensammeln und die Ausschüttung – Verwaltungskosten entstehen nicht. „Die Spenden kommen daher zu 100 Prozent bei den Bedürftigen an“, verspricht Ulrich Alter. Die Spendenübergabe erfolgt Mitte Februar.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.

Stichwort: Aktion 72

Seit 1972 gibt es die Aktion 72. Ursprünglich ging es um Hilfe für die Menschen, die in den Werkstätten für Behinderte in Ludwigshafen arbeiteten und um ihre Situation. Damals gab es noch nicht die Inklusion wie heute. Die Spendenaktion sollte speziell diesen Menschen helfen. Keiner der Gründer hätte sich vorstellen könne, was in fünf Jahrzehnten daraus geworden ist. Die Aktion wird heute von rund 20 Mitgliedern ehrenamtlich organisiert, die gemeinsam über die Verteilung der Spenden entscheiden. Die Spendengutscheine werden im Februar an die Empfänger verteilt, Institutionen wie Diakonie oder Caritas sowie Hilfsvereine und Selbsthilfegruppen. Ulrich Alter (57) ist seit neun Jahren Vorsitzender der Aktion 72. Hauptberuflich arbeitet der Friesenheimer bei der Sparkasse Vorderpfalz.