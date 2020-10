Mit einer Werbekampagne machte die Stadt die Ludwigshafener auf die Einführung der Gelben Tonne aufmerksam. Wertstoffe werden ab Januar in den meisten Stadtvierteln nicht mehr mit dem Gelben Sack sondern einer entsprechenden zusätzlichen Abfuhrtonne eingesammelt. Grund: Die Tonne ist wetterfester und reißt nicht auf. Die Stadtspitze verspricht sich dadurch ein schöneres Stadtbild. Außerdem ist bei der Tonne die Öko-Bilanz besser. In den Stadtteilen Nord, Mitte und Hemshof wird es trotzdem weiter Säcke geben. Denn dort ist es schwierig, genügend Tonnen für die Haushalte aufzustellen. In den restlichen Stadtteilen wird die neue Tonne ab Mitte November bis zum Jahresende ausgeliefert. Bei Einfamilienhäusern orientiert sich die Tonnengröße an den anderen Abfallbehältern. Die Auslieferung erfolgt automatisch. Mehrkosten gibt es für die Bürger nicht.