Vier Leichtverletzte gab es am Donnerstagnachmittag in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen, weil ein noch unbekannter Täter dort Reizgas versprüht hat. Laut Polizei war der Mann gegen 15.45 Uhr in einem Schuhgeschäft im Einkaufszentrum. Dort verweigerte man ihm den Umtausch von Schuhen. Darüber hat sich der Unbekannte offensichtlich so geärgert, dass er das Reizgas versprühte. Der Mann, der von zwei jugendlichen Frauen begleitete wurde, flüchtete danach und sprühte das Reizgas noch einmal in Richtung einer 28-Jährigen, die ihn verfolgen wollte. Der Rettungsdienst versorgte die vier Leichtverletzten vor Ort. Der Täter wird so beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur, kurz rasiertes dunkles Haar. Er trug ein weißes Achselshirt und eine helle Hose. Außerdem hatte er einen Mund-Nasen-Schutz an und eine Umhängetasche dabei. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.