Der Maimarkt Mannheim kehrt mit 42 Hallen, großem Freigelände und über 1000 Anbietern zurück – mit Reitsport, Kultur und Beratung.

Sport neben Spielzeug, Kirche neben Käse und außerdem Umbau, Urlaub und eine Menge Unterhaltung – das alles und noch viel mehr ist der Mannheimer Maimarkt. Auch für die neueste Auflage der Regionalmesse versprechen die Veranstalter zwischen 42 Hallen, großem Freigelände und mehr als 1000 Anbietern wieder jede Menge Abwechslung.

Noch immer ist der Maimarkt von den Rekordzahlen der Vor-Pandemie-Zeit entfernt. Bis zu 47 Hallen und rund 1500 Aussteller bereicherten bis vor sechs Jahren regelmäßig das Ausstellungsgelände zwischen Neuostheim, Flugplatz und Seckenheim. Die Auswahl ist aber längst wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das liegt nicht nur an der Vielfalt der „regulären“ Hallen, sondern auch an den Sonderausstellungen, die wirklich für alle Besuchergruppen etwas zu bieten haben.

„Das ist einzigartig auf der Welt“

So gehört einerseits das Turnier der Reitsportler zu den Keimzellen des Maimarktes als ehemals landwirtschaftliche Ausstellung. Veranstalter Peter Hofmann, Präsident des Mannheimer Reitervereins, verweist dabei auf eine Besonderheit: „Wir bieten hier Spitzensport zum Maimarkt-Eintrittspreis.“ Denn Nationenpreis, der einzige seiner Art in Deutschland in diesem Jahr, Große Badenia und auch die Auftritte von Rekordolympiasiegerin Isabelle Werth im Dressurviereck sind für die Maimarktbesucher im Preis enthalten und kosten kein zusätzliches Geld. „Das ist einzigartig auf der Welt“, so Hofmann. Er verweist außerdem auf das 100-jährige Jubiläum seines Vereins, das – inklusive Jubiläumsbuch – ebenso in einer eigenen Sonderausstellungshalle gefeiert wird wie die bewährte Spieleschau „Games for Families“, die Heimtierwelt oder auch ein gesonderter Bereich für Orientteppiche. „Mit mindestens einer Million Knoten pro Quadratmeter“, wirbt Maimarkt-Chef Jan Goschmann.

Neu ist in diesem Jahr der kulturelle Zusammenschluss „Kultur für Europa“, mit dem sich Heidelberg für den Status als Europäische Kulturhauptstadt bewirbt und sich dafür auf die Unterstützung der gesamten Metropolregion verlassen kann. Orchester, Theater, Chöre, Tanzgruppen und viele andere mehr unterstützen das Projekt nicht nur, sondern sorgen zugleich für Unterhaltung und Abwechslung bei den Besuchern.

Auch die Polizei präsentiert sich im Rahmen der Sonderausstellung und berät in Sachen Einbruchschutz, Internetkriminalität und Fahrradhelmen. „Wir haben außerdem wieder unsere Phantombildzeichnerin, die Kriminaltechnik und die Spurensicherung dabei“, verrät Polizeisprecher Michael Klump. Über die Rolle als Aussteller hinaus sind die Ordnungshüter wieder mit einer mobilen Polizeiwache vor Ort. Klump hofft dabei auf einen ähnlich ruhigen Verlauf wie in den Vorjahren: „Letztes Jahr war ein Maultaschendiebstahl unser größter Vorfall.“ Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Gelände seien noch nicht endgültig abgestimmt. Klar sei aber, dass die Polizei bei parallelen Großveranstaltungen in SAP-Arena, Carl-Benz-Stadion sowie bei Oper und Planetarium wieder gefordert sein wird. Auch deshalb lautet sein Appell, möglichst den öffentlichen Nahverkehr für die Anreise zu nutzen.

Für jeden etwas dabei

Ist man erst einmal auf dem Gelände, gibt es praktisch keine Einschränkungen: Der Maimarkt präsentiert einmal mehr Vielfalt in allen Bereichen – vom Anbieter vegetarischer Bolognese-Soßen über gemeinsame Gesprächsangebote von evangelischer und katholischer Kirche bis hin zu Beratungsangeboten des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins oder medizinischen Vorträgen über Bluthochdruck und die Funktion der Darmbakterien.

Stolz sind die Veranstalter außerdem, dass auch Sammler Heinz Scheidel im Rahmen der Sonderausstellungen wieder einige seiner Kutschen als Anschauungsobjekte zur Verfügung stellt – als Querschnitt zwischen „140 Jahre Automobil“ und „Die Entwicklung des Pferdes in der Gesellschaft“.

Beim Maimarkt Mannheim ist also für jeden etwas dabei. Veranstalter Jan Goschmann hofft darauf, zumindest wieder die Zahl von 268.000 Besuchern aus dem Vorjahr zu erreichen. „Denn eigentlich genügt ein Tag gar nicht, um wirklich das komplette Angebot bestaunen zu können.“

Info

Der Mannheimer Maimarkt hat vom 25. April bis 5. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und ist am besten mit Bus und Bahn zu erreichen. Es stehen aber auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung.