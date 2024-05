In den bevorstehenden Sommerferien reiten lernen: Das bietet der Reit- und Fahrverein Ludwigshafen in zwei Ferienkursen für Jugendliche ab neun Jahren an. Vom 22. bis 26. Juli und vom 5. bis 9. August jeweils montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr erteilen Reitsport-Pädagogen im Reiterstadion an der Oggersheimer Semmelweisstraße Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene in Theorie und Praxis. Dabei soll vor allem Vertrauen zwischen Mensch und Pferd als Grundlage für ein positives Zusammenwirken geschaffen werden. Auch Pferdepflege und auflockernde Spiele kommen bei den beiden Ferienkursen nicht zu kurz. Die Kursteilnahme kostet nach Vereinsangaben jeweils 185 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter Telefon 0621 6820 19 oder per E-Mail an Reitverein-Ludwigshafen@online.de möglich.