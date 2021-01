In vielen Museen schlummern Artefakte, die während der Kolonialzeit von Eroberern oder Wissenschaftlern aus Afrika und Asien nach Europa gebracht worden sind, oft unter zweifelhaften Umständen als Raubkunst. Um die Herkunft zu klären, fehlten bisher jedoch meist die Kapazitäten. Das Land Baden-Württemberg greift in den Geldtopf und unterstützt die Reiss-Engelhorn-Museen.

Ein umstrittener Kolonialheld ist Theodor Bumiller, der in die Niederschlagung des „Araberaufstands“ in Ostafrika involviert war. Die ethnographischen Sammlungen „Bumiller“ und „Thorbecke“, die Objekte aus Afrika enthalten, sollen an den Reiss-Engelhorn-Museen künftig digital erfasst und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dafür erhält das Museum eine Anschubfinanzierung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 61.600 Euro. Neben Sachmitteln wird eine befristete Stelle zur Hälfte mitfinanziert. Dadurch könne die Aufgabe nun „intensiver als bisher“ angegangen werden, sagt Generaldirektor Wilfried Rosendahl. „Die Aufbereitung kolonialzeitlicher Sammlungen ist eine wichtige und drängende Aufgabe, welche Museen in kommunaler Trägerschaft nur mit zusätzlichen Fördermitteln bewältigen können.“

„Transparenz ist entscheidend“

Das Land will die Aufarbeitung der Kolonialzeit und ihrer Folgen konsequent vorantreiben. „Transparenz ist entscheidend“, sagt Kunststaatssekretärin Petra Olschowski. „Dabei geht es in den Museen darum, die Herkunfts- und Erwerbsgeschichte von Objekten aus kolonialem Kontext zu untersuchen und diese für die Herkunftsgesellschaften zugänglich zu machen.“ An städtischen Museen fehle meist das erforderliche Personal, um das Thema sachgerecht angehen zu können, vor allem in der Anfangsphase. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben sich im Herbst auf eine 3-Wege-Strategie zur Erfassung und digitalen Veröffentlichung von Sammlungsobjekten aus kolonialen Kontexten in Deutschland verabredet. Eine Million Euro fließt in den Jahren 2020 und 2021 in die Provenienzforschung. Die Mittel können beispielsweise für Forschungsanträge beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eingesetzt werden.