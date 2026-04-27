Mit einem Themenjahr rücken die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) die ewige Faszination um den kleinen Bruder der Erde in den Mittelpunkt.

Er ist Sehnsuchtsort, Projektionsfläche, Spiegelbild menschlicher Fantasie und (Raum-)Forschung, ein unendlicher Quell der Inspiration. Vom Gestein bis zu den Gezeiten, von der frühen, mindestens bis zur Antike zurückreichenden Vision einer Mondreise bis zur legendären Apollo-Mission, von Science-Fiction-Romanen eines Jules Vernes bis zu Frank Sinatras „Fly me to the moon“ möchten die Reiss-Engelhorn-Museen mit einem Netzwerk an Kooperationspartnern die ewige Mensch-Mond-Beziehung beleuchten.

„Jeder hat ihn schon gesehen. Seitdem es Augen auf der Erde gibt. Nur, das frühe Leben hat den Mond anders gesehen, für die ersten Landtiere muss er deutlich größer gewesen sein“, sagt Generaldirektor Wilfried Rosendahl über eine für wohl viele Menschen neue Erkenntnis: Jedes Jahr schrumpft der Blick, entfernt sich der Mond um 3,8 Zentimeter von der Erde. „Für die Menschen der Zukunft wird er also kleiner sein, aber nicht einfach verschwinden.“

Eine Reise durch Raum und Zeit

Mit der Sonderausstellung „Der Mond – Himmelskörper und Sehnsuchtsort“ widmen sich die REM von September 2027 bis Juli 2028 der Natur- und Kulturgeschichte unseres engsten All-Begleiters als facetten- und objektreiche Reise durch Raum und Zeit. Die nicht nur etwas über den Trabanten, sondern auch über seinen Einfluss auf die Erde erzählt. Warum heulen Wölfe den Mond an, wie sahen die ersten Mondkalender und Planetenmodelle aus? Steckt doch mehr als Aberglaube dahinter, wenn zum Vollmond geerntet wird? Und war der kosmische Nachbar einmal ein Stück Erde?

„Der Mond ist Taktgeber, Lebensspender, Rächer, Todbringer, Gottheit und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Kunst, Literatur, Gedichte, Film und Musik. Man denke an David Bowie, an ,Moon River’ oder an Michael Jacksons ,Moonwalk’“, sagt Rosendahl. Original Mondgestein und Exponate aus Wissenschaft, Kunst und Popkultur sollen die vielen Seiten des Mondes erhellen, dessen Sichel nicht nur Schmuck, sondern auch Symbol vieler Religionen ist.

„Mondsüchtig an Rhein und Neckar“

Dank einer immersiven Projektion solle man sich wie „über der Mondoberfläche schwebend“ fühlen. Für einen Kinder- und Jugendbereich arbeiten die REM mit der Buchreihe „Was ist was“ zusammen. Das Museum offenbart auch, warum der Trabant Kunstraum für die wohl entfernteste und kleinste Ausstellung der Welt ist. 1971 hinterließ die Besatzung von Apollo 15 die Aluminiumstatue „Fallen Astronaut“ von Paul Van Hoeydonck, die an 14 verstorbene amerikanische und sowjetische Raumfahrer erinnert. In der Ausstellung wird eine der nummerierten Repliken des belgischen Künstlers zu sehen sein.

Die Sonderausstellung im Stiftungsmuseum, zu der auch eine beeindruckende „Outer Space“-Ausstellung des Fotokünstlers Michael Najjar im Zephyr zählen wird, ist nur ein Teil des „Mond“-Jahres. „Mondsüchtig an Rhein und Neckar“ lautet der Titel des Themenjahres, das die Faszination für den unser Leben in zwölf Monate einteilenden Himmelskörper in der Region erlebbar machen soll. Mit Theater- und Filmabenden, Lesungen, Konzerten bis zum Moonshine-Dinner. Eine Entdeckerkarte für Ausflugtipps ist geplant, fest steht schon der kulinarisch-kulturelle Stadtspaziergang „Mond über Mannheim“.

Auftakt im März 2027

Der Auftakt, der Mannheim zur Mondstadt macht, ist am 22. März 2027. Dann feiert das Planetarium, das erste kommunal betriebene Sternentheater der Welt, seinen 100. Geburtstag. „Wir werden zum Jubiläumsjahr viele Vorträge, Programme, Sonderveranstaltungen und Schüler-Workshops mit Escape Room rund um den Mond haben“, sagt Geschäftsführer Christian Theis. Die Pink-Floyd-Show „Dark Side of the Moon“ laufe jetzt schon – und auch die Mission Mond hat in doppelter Weise begonnen und wirft ihre Schatten.

Während mit der Artemis IV für das Jahr 2028 die erste Landung von Menschen auf dem Mond seit 1972 geplant ist und die USA der für 2030 geplanten bemannten Landung Chinas zuvorkommen möchten, wird für astronomische Kosten der Weltraumtourismus von Elon Musk und Jeff Bezos vorangetrieben. „Es gibt sogar schon die ersten Reiseführer über den Mond“, sagt Rosendahl. Der All-Nachbar ist also nicht nur Metapher für Schwarze Romantik, Sehnsüchte und Gute-Nacht-Geschichten. Er ist auch stetiges Symbol für Wettstreit, Prestige und Macht auf der Erde.