In den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen befinden sich drei mumifizierte Maori-Köpfe. Am Donnerstag, 25. Mai, am Tag vor der feierlichen Rückgabe an Neuseeland, findet nun ein Informationsabend mit einer Podiumsdiskussion statt.

Te Ara o nga Tupuna, das bedeutet in der Sprache der Maori Weg der Ahnen. Die mumifizierten Köpfe heißen toi moko. Bei der Diskussion am Donnerstagabend erfährt das Mannheimer Publikum mehr darüber, welche große Bedeutung die Rückführung für die Maori hat und wie sie überhaupt in europäische Sammlungen gelangt sind. Die Schädel mit Gesichtstätowierungen, die in einer langen Tradition stehen, dienten der Ahnenverehrung, waren aber auch Trophäen getöteter Feinde und spielten eine wichtige spirituelle Rolle, wie das Museum mitteilt.

Gespräch mit Gästen aus Neuseeland

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat der Rückgabe Ende April zugestimmt. An der Podiumsdiskussion, die größtenteils auf Englisch stattfindet, nehmen Mitglieder der neuseeländischen Delegation teil, darunter Te Herekiekie Herewini und Te Arikirangi Mamaku-Ironside vom Repatriierungsprogramm am neuseeländischen Nationalmuseum Te Papa Tongarewa sowie die Künstlerin Hinemoana Baker. Außerdem beteiligen sich am Gespräch Sarah Fründt vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und Corinna Erckenbrecht, Leiterin der Abteilung Weltkulturen und Naturkunde an den Reiss-Engelhorn-Museen. Moderiert wird der Abend von der Museumsdirektorin Sarah Nelly Friedland.

Termin

Die Podiumsdiskussion ist am Donnerstag, 25. Mai, um 18 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 in Mannheim. Der Eintritt ist frei. Informationen unter www.rem-mannheim.de.