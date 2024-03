Zwei Unbekannte haben in der S-Bahn (S 9) von Hockenheim nach Mannheim am Donnerstagnachmittag mehrere Reisende bedroht. Einem 16-Jährigen wurde das Smartphone entrissen. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Geschädigten. In Mannheim stiegen die Täter aus und flohen über die Gleise. Hinweise unter Telefon 0721 120-160.