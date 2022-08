Reisen mit leichtem Gepäck. Immer wenn Urlaub ansteht, nehme ich mir vor, nur das Nötigste mitzunehmen. Und das Ende vom Lied: Wieder einmal habe ich viel zu viel eingepackt und mitgeschleppt.

Reisen mit leichtem Gepäck, das würde nicht nur meinen Start in den Urlaub erleichtern – im wahrsten Sinne des Worts. Ich vermute, mein gesamtes Leben wäre leichter mit weniger Gepäck. Oder soll ich es Ballast nennen?

Was hat sich im Laufe der Jahre so alles angesammelt im Haus? Was davon brauche ich wirklich? Was will ich weiterhin mit mir schleppen? Ich gestehe, die Entscheidung hat mein Kopf längst klar. Weg mit allem, was unnütz rumliegt oder steht und Platz wegnimmt. Ist doch ganz einfach oder? Soweit der Plan.

Bis ich mir überlege, was ich denn nun ausrangieren will. Da meldet sich meine Seele und wehrt sich. Ach all die schönen Dinge, verbunden mit so vielen Erinnerungen. Geschenke, Erbstücke, Souvenirs. Kann ich das einfach so entsorgen?

Reisen mit leichtem Gepäck, die Idee überzeugt mich. Zumindest meinen Verstand. Und doch halte ich immer wieder fest. Bewahre auf, schleppe mit mir herum. Nicht nur Gegenstände, mitunter auch belastende Gedanken. Was wäre gewesen, wenn? Verletzungen, damit verbunden Groll. Ärger über das, was mir Menschen oder auch das Leben schuldig geblieben sind. Das kann auf mir lasten, macht den Reisekoffer meines Lebens schwer.

Wie wäre es, mein Gepäck, meinen Ballast zu verabschieden. Ihn zu betrachten – auch vor meinem inneren Auge – und mir zu sagen: Ich gebe dich aus den Händen. Stück für Stück. Manches schweren Herzens. Was ich wirklich brauche, das behalte ich – noch. Und dann gehe ich weiter, mit leichtem Gepäck und Gottvertrauen.

Die Autorin

Birgit Kiefer, 61, ist protestantische Pfarrerin in Mundenheim, Christuskirche.