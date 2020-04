Mitarbeiter der Touristikbranche werden am Mittwoch deutschlandweit auf die Straße gehen, um für staatliche Rettungsmaßnahmen ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren. Auch in Ludwigshafen ist eine Kundgebung geplant. Vertreter des „Aktionsbündnis Rettet die Tourismusbranche“ werden sich am um 12 Uhr am Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie einfinden und auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Das Aktionsbündnis hat sich angesichts der existenzbedrohenden Lage der Branche in der Corona-Krise gegründet.