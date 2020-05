Die Reisebüros setzen ihre bundesweiten Protestaktionen fort. Damit wollen sie auf ihre herben Einnahmeverluste wegen der Corona-Krise hinweisen. Wie in der Vorwoche findet eine Protestaktion am Mittwoch ab 12 Uhr vor der Rhein-Galerie statt. Das „Aktionsbündnis Rettet die Tourismusbranche“ will unter anderem mit leeren Koffern auf die existenzbedrohende Lage der Branche aufmerksam machen. Gefordert werden unter anderem staatliche Rettungsmaßnahmen für die Arbeitsplätze. In Deutschland gibt es rund 10.000 Reisebüros mit insgesamt etwa 80.000 Arbeitsplätzen.