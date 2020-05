Der Tourismus steht still, den Reisebüros fehlt das Geld. Die Branche will einen Rettungsschirm und hat ihre Forderungen am Mittwoch deutschlandweit klargemacht. Auch in Ludwigshafen wurde vor der Rhein-Galerie demonstriert.

Aus leeren Koffern hatten sie auf dem Platz der deutschen Einheit einen großen Kreis geformt: 20 Vertreter von Reisebüros aus Ludwigshafen und Umgebung. Die Demonstranten kamen unter anderem aus Neustadt und Frankenthal, aber auch aus Neckargemünd. „Corona verschwindet nicht – unsere Branche schon“, war einer der Leitsätze, mit dem sie auf die bedrohliche Situation aufmerksam machten. „Seit Februar haben wir im Grunde keine Einnahmen“, sagte Dirk Hoffmann vom Reisebüro Eisele im RHEINPFALZ-Gespräch. Er war mit Kollegin Christiane Eisele und zwei weiteren Mitarbeitern bei der Demo. Das Unternehmen hat einen seiner Standorte in Limburgerhof. Seit Kurzem sei für Kunden wieder eingeschränkt geöffnet. Doch die Beschäftigung bestehe vor allem darin, die Welle aus Stornierungen abzuarbeiten. „Das ist natürlich für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen enttäuschend“, sagte Hoffmann. „Denn wir tun unsere Arbeit ja auch sehr gerne.“

Die Teilnehmerzahl bei den bundesweiten Demos bewegte sich in der Regel zwischen zehn und 50. Die entsprechenden Auflagen der Behörden sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. „In Hannover wurden meines Wissens 300 Teilnehmer genehmigt, wir hätten hier locker auch viel mehr Leute aufbieten können, die Nachfrage ist ja enorm “, sagte Hoffmann.

Große Insolvenzwelle befürchtet

In insgesamt 36 Städten gingen Menschen aus der Tourismusbranche auf die Straße. In Paderborn zum Beispiel gab es eine Autodemo am Flughafen. „Ich sehe manche hier heute zum ersten Mal“, sagte Inge Baßler, eine der Organisatorinnen der Ludwigshafener Demo. „Aber es ist schön, so viel Unterstützung zu haben.“ Das Ganze sei innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt worden. Baßler selbst arbeitet beim Reisebüro MKR Reisen in Ludwigshafen.

Für rund 60 Prozent der 10.000 Reisebüros in Deutschland werde mit einer Insolvenz gerechnet, drückte Demo-Organisatorin Juliette Thronberens die Folgen in Zahlen aus. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß (CDU) solle sich deshalb Gedanken über einen Rettungsschirm machen. Neben den Reisebüros gebe es noch weitere betroffene Unternehmen in der Branche, sagte Inge Baßler: „kleine Reiseveranstalter, die sich etwa auf Sportreisen spezialisieren, Busunternehmen, die selbst Reisen organisieren, Reiseleiter und Flughafentransferbetriebe.“