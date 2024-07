Eine Reinigungskraft hat am Samstagmorgen im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Ludwigshafen einen Geldbeutel gefunden, in dem sich über 1000 Euro Bargeld befanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, meldete die ehrliche Finderin den Fund. Der rechtmäßige Eigentümer habe wenig später die Geldbörse überglücklich bei der Polizei abgeholt.