Clean Up Ludwigshafen führt am Samstag, 28. August, eine Reinigungsaktion im Hemshof durch. Treffpunkt für die etwa zwei Stunden dauernde Aktion ist um 11 Uhr am Europaplatz. Von dort wird eine Route durch den Stadtteil führen. Helfer dürfen gerne ohne Anmeldung mitmachen.

Der Aufruf wurde zunächst via Instagram unter @cleanlup gestartet. Bisher wurden bereits acht Aktionen von Clean Up Ludwigshafen erledigt, ein Kernteam von rund 25 Personen hat sich dabei gebildet, berichtet die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom). Der Name sei aus der Kombination der Worte „clean up“ und „Ludwigshafen“ entstanden, um zu verdeutlichen, dass Ludwigshafen manchmal ehrenamtlich sauber gemacht werden sollte. Dabei gehe es nicht nur darum, Müll aufzuheben, sondern auch der Gesellschaft zu zeigen, wie wichtig eine gerechte Müllentsorgung ist, um unsere Heimat zu schützen.

Müllsäcke werden gestellt

Der Marketing-Verein Ludwigshafen unterstützt durch die „Aktion Saubere Stadt“ das Projekt von Clean Up Ludwigshafen. Es werden unter anderem Handschuhe und Müllsäcke gestellt. Weitere Helfer und Gäste dürfen gerne spontan am Samstag teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.