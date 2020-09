Ihre Arbeiten sind sinnlich, feminin und symbolisch mit Hang zu einer düsteren Erzählebene: Die Fotografin Helena Feher, die 1993 in Sinsheim geboren wurde und Fotografie an der Fakultät für Gestaltung in Mannheim studiert hat, setzt Motive in Szene, die intuitiv als feminin empfunden werden. Inspirationsquellen für ihre Werke sind die antike Sagenwelt, die Kunst der alten Meister sowie Folklore. Über ihr Werk wird Helene Feher am Sonntag, 4. Oktober, 11.15 Uhr, in der Reihe „Talk Fotografie“ der Reiss-Engelhorn-Museen mit Claude W. Sui und Stephanie Herrmann vom Forum Internationale Photographie sprechen. Die Veranstaltung findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 statt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0621/293.3771 oder E-Mail rem.buchungen@mannheim.de. Die Reihe „Talk Fotografie“ gewährt regelmäßig Einblicke in unterschiedliche Positionen der Fotografie und der Fotogeschichte. Alle Termine gibt es im Veranstaltungskalender unter www.rem-mannheim.de.