Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei geparkte Autos beschädigt. Laut Polizei wurden in der Holbeinstraße (Süd) an einem weißen Fiat Punto alle vier Reifen zerstochen. Auf dem Parkplatz Westend (Mitte) wurde ein schwarzer VW Golf zerkratzt. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.